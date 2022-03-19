Simge Sağın sevgilisi Aytaç Özgümüş kimdir kaç yaşında?

Kanal D ekranlarının sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri de sevilen şarkısı Simge Sağın olacak. Aytaç Özgümüş ile bir süredir sevgili olan Simge Sağın 41 yaşında aslen İstanbul doğumlu fakat aslen Amasyalı.

Abone ol

Sevilen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşam konuklardan biri de Simge Sağın olacak. Birçok şarkıyı seslendiren ve sevilen şarkıcı Simge Sağın 41 yaşında ve İstanbul doğumlu. Bir süredir Aytaç Özgümüş ile aşk yaşayan Simge Sağın'ın hayatı ve merak edilenleri...

Simge Sağın dört yıl ilişki yaşadığı aranjör Ozan Bayraşa’dan 2018’de ayrılan Simge Sağın, 2.5 aydır hayatında biri olduğunu söylüyordu. Sevgilisinin ismini açıklamayan Simge Sağın’ın aranjör Aytaç Özgümüş’le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Özgümüş, 2018’de şarkıcı Aslı Demirer’le evlenmiş, çift geçtiğimiz aralık ayında boşanmıştı.

Simge Sağın kimdir: Simge Sağın, 8 Ağustos 1981'de Kurtuluş, Şişli'de Arnavut bir anne ile Amasyalı bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğumundan sonra annesi Neriman iş hayatına son vererek ev hayatına odaklandı, kensidinden sonra bir kardeşi daha olunca bu kez de müzisyen olan ve orkestralarda çalışan babası müzisyenliği bırakarak başka bir iş buldu. Başarılı bir lise hayatı sürmeyen ve lisenin ilk yılında sınıf tekrar eden Simge, öğrencilik hayatını “İğrenç, kötü ve kopyacıydım. Bacağıma ve kalemlere kopya yapardım. Lise birde dokuz zayıfla kalmıştım. Matematik, fizik ve kimyam çok kötüydü. Edebiyatım iyiydi." sözleriyle anlattı.

Liseyi bitirdikten sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve buradaki Ses Eğitimi bölümüne başladı. Üniversitede klasik Türk müziği sanatçıları Alâeddin Yavaşca ve Selahattin İçli dahil olmak üzere çeşitli isimlerden eğitim aldı.

Konservatuvara girdiği ilk yıl Zeynep Dizdar'a geri vokallik yapmaya başladı. Dizdar ile iki yıl çalıştıktan sonra dört yıl ise Gülşen'e vokalistlik yaptı. Ardından Yaşar ve Serdar Ortaç'ın gerisinde de sahne aldı. Geri vokallik kariyerinin son döneminde tek başına çeşitli mekânlarda şarkı söylemeye başladı. Ayrıca Annem (2007-09) ve Son Bahar (2008) dizilerinin müzikleri ile Süper FM'in jenerik müziğini seslendirdi. Annem için Kıraç ile birlikte kaydettiği aynı adlı şarkı Türkiye'de 2010 yılının dijital ortamda en çok dinlenen on yedinci şarkısı oldu.

Konserlerin yanı sıra Simge, Demet Akalın'ın Zirve (2010) ve Gülşen'in Ama Bir Farkla (2007) albümleri dahil olmak üzere çeşitli albümlerde geri vokallik yaptı.[8][9] Ortaç'ın vokalistliğini yapmaya devam ederken besteci ve aranjör Erdem Kınay'dan kendisine albüm hazırlama teklifi geldi ve bu teklifi kabul etmesinin ardından Kınay'ın prodüktörlüğünde şarkılar hazırlamaya başladı.