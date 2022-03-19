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Türkiye 19 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 19 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 295 bin 4 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 17 bin 328 kişinin testi pozitif çıktı, 105 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 146 milyon 435 bin 701'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Mart 2022 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 4 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 17 bin 328 kişinin testi pozitif çıktı,  105 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 18 bin 269 oldu.

2.doz aşılama oranı yüzde 85,27
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,27 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 93,04 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 435 bin 701'e yükseldi.

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