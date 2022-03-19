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Sadık Çiftpınar'dan taraftara skandal hareket! Süresiz kadro dışı bırakıldı

Sadık Çiftpınar'dan taraftara skandal hareket! Süresiz kadro dışı bırakıldı

Yeni Malatyaspor'un kaptanı Sadık Çiftpınar, tepkiler üzerine taraftara doğru hareket yaptı. Sonrasında taraftarın protestosu daha da artınca kaptanlık pazubandını da çıkararak kenara geldi.

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Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçına ev sahibi takımın deneyimli savunmacısı Sadık Çiftpınar'ın çirkin hareketi damga vurdu.

Süresiz kadro dışı bırakıldı
Kendisini protesto eden taraftarlara dönerek cinsel organını tutan Sadık Çiftpınar'ın o anlara ait görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. Yaşananların ardından Yeni Malatyaspor kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Sadık Çiftpınar, bugün oynanan Kasımpaşa SK müsabakasındaki disiplinsiz davranışı sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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