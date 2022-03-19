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Uğurcan Çakır rekor ücretle dünyanın en zengin kulübüne transfer oluyor

Uğurcan Çakır rekor ücretle dünyanın en zengin kulübüne transfer oluyor

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sezon bitiminde rekor ücrete transfer olmaya hazırlanıyor. Dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United, milli kaleci için 25 milyon euroluk teklif sunacak.

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Trabzonspor'un liderlik koltuğunda açık ara puan farkıyla oturmasının en büyük mimarlarından olan kaleci Uğurcan Çakır, Newcastle United'ın yolunu tutuyor.

25 milyon euroluk teklif kapıda
Ajansspor'un İngiliz basınından aktardığına göre, Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın satın aldığı Newcastle'ın, Uğurcan Çakır transferini bitirmeye hazırlandığı ve Premier Lig kulübünün, milli kaleci için 25 milyon euroluk bir teklife hazırlandığı kaydedilmişti.

Ağaoğlu sıcak bakıyor
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz yılın haziran ayında, Abdülkadir Ömür'ü satmadığı için pişman olduğunu belirterek, "Manchester City 23 milyon sterlin verdiğinde satmadım, hata yaptım. Ben o hatayı bir defa yaparım." demişti. Ağaoğlu'nun bu kez hata yapmayacağı ve Uğurcan'ı elden çıkarmaya sıcak baktığı konuşuluyor.

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