İstanbul'da bugün motosiklet ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi.

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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ederken, bugünden itibaren etkisini azaltacağı bildirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışı yasaklanmıştı.

Scooter ve motosikletliler trafiğe çıkabilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "20 Mart Pazar günü 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.