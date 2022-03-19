BIST 2.144
DOLAR 14,79
EURO 16,36
ALTIN 913,93
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

İstanbul'da bugün motosiklet ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek

İstanbul'da bugün motosiklet ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi.

Abone ol

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ederken, bugünden itibaren etkisini azaltacağı bildirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışı yasaklanmıştı.

Scooter ve motosikletliler trafiğe çıkabilecek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "20 Mart Pazar günü 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş, evinde Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı
Beşiktaş, evinde Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı
Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı! 1915 Çanakkale Köprüsü zarar mı etti?
Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı! 1915 Çanakkale Köprüsü zarar mı etti?
Ukrayna'ya operasyonlar ne zaman bitecek? Lavrov Rusya'nın şartını açıkladı
Ukrayna'ya operasyonlar ne zaman bitecek? Lavrov Rusya'nın şartını açıkladı
Sadık Çiftpınar'dan taraftara skandal hareket! Süresiz kadro dışı bırakıldı
Sadık Çiftpınar'dan taraftara skandal hareket! Süresiz kadro dışı bırakıldı
Doğu Demirkol boyu kaç sevgilisi var mı? Doğu Demirkol kaç yaşında hayatı
Doğu Demirkol boyu kaç sevgilisi var mı? Doğu Demirkol kaç yaşında hayatı
Antalya'da 1975 yılında yapılan köprü yenilendi! Sosyal medyada mizah konusu oldu
Antalya'da 1975 yılında yapılan köprü yenilendi! Sosyal medyada mizah konusu oldu
Simge Sağın sevgilisi Aytaç Özgümüş kimdir kaç yaşında?
Simge Sağın sevgilisi Aytaç Özgümüş kimdir kaç yaşında?
CHP'de suç unsuru oluşmadan verilen disiplin cezası!
CHP'de suç unsuru oluşmadan verilen disiplin cezası!
Alanyaspor Göztepe engelini iki golle geçti
Alanyaspor Göztepe engelini iki golle geçti
Adana Demirspor sahasında Başakşehir'i mağlup etmeyi başardı
Adana Demirspor sahasında Başakşehir'i mağlup etmeyi başardı