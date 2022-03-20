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Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin arabuluculuğunu değerlendirdi Putin ile Zelenskiy buluşacak mı?

Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin arabuluculuğunu değerlendirdi Putin ile Zelenskiy buluşacak mı?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu hafta Rusya ve Ukrayna temaslarının gerçekleştirdi. Savaşın geleceği ile ilgili kritik adımlar atan Türkiye Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirmeye çabalıyor.

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Çavuşoğlu ile konuşmasını böyle yorumladı: "Söylediklerinden çıkardığım sonucu aktarıyorum: Epey mesafe kat edilmiş ve barış, iki liderin buluşmasına kalmış."

SORU: Nedir son durum? Barış olacak mı?
ÇAVUŞOĞLU: Önemli konularda, kritik konularda her iki tarafın pozisyonlarında da bir yakınlaşma var. Özellikle ilk dört maddede hemen hemen anlaştıklarını görüyoruz. Bazı konularda kararın liderler düzeyinde verilmesi gerekiyor.

SORU: Acil bir ateşkes kararı beklemeli miyiz?
ÇAVUŞOĞLU: Eğer taraflar mevcut pozisyonlarından geri adım atmazlarsa ateşkes için umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Liderler arasında açık kanallar var. Bu artık biliniyor.

SORU: Putin ve Zelenski bir araya gelir mi?
ÇAVUŞOĞLU: Barış olacaksa, anlaşma olacaksa mutlaka bir araya gelecekler. Bu olasılığı dışlamıyorlar. Bir araya gelmeleri konusunda olumsuz bir tutumları yok.

SORU: İki liderin Türkiye’de bir araya gelme ihtimali nedir?
ÇAVUŞOĞLU: Henüz savaş başlamamışken bu konuda ilk teklifi biz getirmiştik. Bugün itibarıyla prensip olarak iki tarafın da buna karşı olmadığını görüyoruz. Bazı başka ülkelerin de girişimleri var, bir araya getirme çabaları var. Ama biz kendilerini Türkiye’de misafir etmekten mutluluk duyarız. En nihayetinde önemli olan bir araya gelmeleridir. Bu Türkiye’de olur, başka yerde olur. Bizim için önemli olan iki tarafın bir araya gelmesidir.

SORU: Eğer iki lider Türkiye’de bir araya gelirse bu üçlü bir zirveye dönüşür mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu toplantıda yer alır mı?
ÇAVUŞOĞLU: Üçlü toplantı yapma isteğimiz var. Bu iki liderin isteğiyle olur. Antalya’daki toplantının üçlü toplantı şeklinde gerçekleşmesi, iki tarafın da talebiyle olmuştu.

SORU: Hangi taraf barışa daha yakın? Ukrayna mı? Rusya mı?
ÇAVUŞOĞLU: Biz arabuluculuk görevi yapıyoruz. Kolaylaştırıcı bir rol oynamak istiyoruz. Dolayısıyla bir taraf daha çok istiyor türü bir değerlendirme yapmam uygun olmaz.

SORU: Önce Rusya’ya gittiniz. Ardından Ukrayna’ya. Nasıl karşılandınız?ÇAVUŞOĞLU: Her iki Dışişleri Bakanı tarafından çok sıcak karşılandım. Her iki Dışişleri Bakanı da kucaklayarak karşıladı. Her ikisi de Türkiye’nin takındığı ilkeli, dürüst siyasetten memnun. İki tarafın da Türkiye’ye güveni var.

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