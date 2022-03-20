Beşiktaş Fransız Hoca Valerien Ismael ile anlaştı! Beşiktaş yeni hocasına ne kadar pere ödeyecek

SERGEN Yalçın'ın ardından takımın emanet edildiği altyapı hocası Önder Karaveli yönetiminde son haftalarda düşüşe geçen Beşiktaş, yeni teknik direktörünü buldu. Siyah-beyazlıların Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ortaya çıktı. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da hoca ile anlaştıklarını duyurdu. İşte Ismael'in alacağı para...

Abone ol

Beşiktaş'ın Önder Karaveli ile ayrılık kararı alacağı bilgilerinin ardından 'Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? sorusu sorulmaya başlanmıştı ve cevabı belli oldu. Bir süredir siyah beyazlı takımın yeni hocası olacağı iddia edilen Valerien İsmael hakkında Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Fanatik'ten Orhan Yıldırım'a konuştu.

Önder Karaveli teknik ekibin içinde yer alacak

İşte Ceyhun Kazancı'nın açıklaması: "Ben Valerien İsmael ile her konuda anlaştım. Süre konusunda sıkıntı yok. Eğer Başkanımız Ahmet Nur Çebi onay verir ise hemen takımın başına geçecek. Süreç uzarsa da Önder hocamız ve Mehmet Ekşi hocamız buradalar. Önder hoca teknik ekip içinde olacak."

Pazartesi günü yönetim toplantısında karar verilecek

Başkan Çebi ve kurmaylarının pazartesi günü yönetim toplantısında İsmael ismini masaya yatıracağı ve toplantı sonrasında Fransız teknik adamı açıklayacağı gelen haberler arasında.

Valerien Ismael'in maaşı da belli!

Öte yandan Kazancı'nın, Ismael ile yaptığı pazarlıklarda 46 yaşındaki hocayla 1+1 yıllık sözleşme süresi ve yıllık tüm teknik ekibe toplamda 700 bin Euro'luk maaş önerisiyle anlaştığı da kaydedildi. Pazartesi yönetim kurulundan onay çıkması halinde Ismael salı günü İstanbul'a gelecek.