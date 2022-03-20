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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'nun kritik toplantısına katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'nun kritik toplantısına katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO zirvesine katılacak.

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Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki gelişmeler NATO'nun yakın takibinde. İttifakın liderleri, sürece ilişkin değerlendirme yapmak için ilk olarak 25 Şubat'ta videokonferans yöntemiyle toplandı. Liderler şimdi de Brüksel'de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetle 23-24 Mart tarihlerinde Belçika'da olacak. Brüksel'de düzenlenecek olağanüstü NATO liderler zirvesine katılacak. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki tutumunu NATO liderlerine anlatacak.

TRT Haber'in aktardığına göre; iki ülke arasında ateşkesin sağlanması için hem kendisinin hem de kurmaylarının gerçekleştirdiği diplomatik girişimlerine vurgu yapacak. Ankara'nın çözüm önerileri üzerinde duracak.

İttifakın savunmasını güçlendirecek adımlar konuşulacak
NATO liderleri, zirvede, Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlara ilişkin bundan sonra yapılacaklarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. İttifakın savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirecek adımları konuşacak.

Zirveye aralarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da bulunduğu liderler katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılacak devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

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