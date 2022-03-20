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AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Metaverse programı düzenleyecek

AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Metaverse programı düzenleyecek

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla "Forum Metaverse" programı düzenleyecek.

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Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanarak fiziki dünyayı sanal dünya ortamında hayata geçiren “Metaverse” kavramı, AK Parti’nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek “Forum Metaverse” programında ele alınacak.

Akademisyenler, alanında uzman isimler ve çok sayıda davetlinin katılacağı Forum Metaverse programı, Ankara’daki ATO Congresium’da yarın yapılacak. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri “Dünyada ilk defa bir siyasi parti, bir Cumhurbaşkanı’nın teşrfileriyle Metaverse kavramını tartışıyor olacak” dedi.

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