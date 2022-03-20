Bünyamin Sürmeli açıkladı: Nisan'da da kar yağacak! İstanbul, Trabzon dahil 22 il için alarm verildi
İSTANBUL başta olmak üzere yurdun özellikle kuzey bölgelerinde yoğun kar yağışı bugün ve Pazartesi günü de devam edecek. Meteoroloji İstanbul dahil 12 il için turuncu alarm verirken, meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli, "Bu son kar diye sevinmeyin, Nisan ayında da kar yağacak" uyarısı yaptı. İşte meteorolojinin 20 Mart 2022 Pazar günü hava tahminleri...
Yoğun kar yağışının 5 bölgede de devam ettiği Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün için İstanbul da dahil olmak üzere 10 il için turuncu, 12 il için ise sarı kar yağışı uyarısı geldi. Pazar ve pazartesi günü için kar yağışının bazı bölgelerde devam edeceğini ancak karla karışık yağmurun da beklendiğini belirten ünlü meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli "Bu son kar diye sevinmeyin, Nisan ayında da kar yağacak" uyarısı yaptı. Orhan Şen ise kar için saat verdi...
Kar yağışı bugün de devam ediyor. İstanbul'da ise kar yağışı bugün öğleden önce kenti terkediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bugün için İstanbul da dahil olmak üzere 10 il için turuncu, 12 il için ise sarı kar yağışı uyarısı geçti.
10 ile turuncu kar yağışı uyarısı
Kar yağışından dolayı turuncu uyarı geçilen 10 il arasında Artvin, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak ve Bartın bulunuyor. Öte yandan Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde kar yağışından doğacak çığ tehlikesi uyarısı verildi.
12 il için sarı uyarı
Kar yağışından dolayı sarı uyarı verilen iller ise Ağrı, Amasya, Bitlis, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Muş, Siirt, Tokat, Ardahan, Düzce olarak sıralandı.