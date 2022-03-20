Bünyamin Sürmeli açıkladı: Nisan'da da kar yağacak! İstanbul, Trabzon dahil 22 il için alarm verildi

Yoğun kar yağışının 5 bölgede de devam ettiği Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün için İstanbul da dahil olmak üzere 10 il için turuncu, 12 il için ise sarı kar yağışı uyarısı geldi. Pazar ve pazartesi günü için kar yağışının bazı bölgelerde devam edeceğini ancak karla karışık yağmurun da beklendiğini belirten ünlü meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli "Bu son kar diye sevinmeyin, Nisan ayında da kar yağacak" uyarısı yaptı. Orhan Şen ise kar için saat verdi...