BIST 2.144
DOLAR 14,79
EURO 16,36
ALTIN 913,93
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Ali Yerlikaya'dan kar yağışıyla ilgili vatandaşlara teşekkür

Ali Yerlikaya'dan kar yağışıyla ilgili vatandaşlara teşekkür

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 12.00-24.00 saatlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını belirterek, kar ve buzla mücadelede kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Abone ol

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentin hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Vali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular, iyi pazarlar. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün 12.00 verilerine göre; İstanbul'da bugün havanın 12.00-24.00 arası parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kar ve buzla mücadele döneminde kurallara uyan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan bomba Türkiye iddiası! ABD, 'Ya Rusya ile ilişkini kes ya da yaptırım uygulayacağım' diye tehdit ediyor
Rusya'dan bomba Türkiye iddiası! ABD, 'Ya Rusya ile ilişkini kes ya da yaptırım uygulayacağım' diye tehdit ediyor
AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Metaverse programı düzenleyecek
AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Metaverse programı düzenleyecek
Diyanet'in kadın başkan yardımcısı fetvayı verdi: Zengin zenginle, ünlü ünlüyle evlenmeli
Diyanet'in kadın başkan yardımcısı fetvayı verdi: Zengin zenginle, ünlü ünlüyle evlenmeli
CHP'den Varlık Fonu Sayıştay denetimine açılsın teklifi
CHP'den Varlık Fonu Sayıştay denetimine açılsın teklifi
Kemal Kılıçdaroğlu gençlere hitap etti: 'Gitmeyeceğiz seni göndereceğiz' diyeceksiniz
Kemal Kılıçdaroğlu gençlere hitap etti: 'Gitmeyeceğiz seni göndereceğiz' diyeceksiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'nun kritik toplantısına katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'nun kritik toplantısına katılacak
Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Rusya altın rezervlerine alıcı arıyor Vatandaşlara altın alımına teşvik
Rusya altın rezervlerine alıcı arıyor Vatandaşlara altın alımına teşvik
Uğur Şahin 'aşırı derecede karmaşık görev' diyerek yeni hedeflerini açıkladı
Uğur Şahin 'aşırı derecede karmaşık görev' diyerek yeni hedeflerini açıkladı
Mehmet Öz'ün başörtülü kadınlarla fotoğrafı dert oldu! Dr. Mehmet Öz'ü Trump'a şikayet ettiler
Mehmet Öz'ün başörtülü kadınlarla fotoğrafı dert oldu! Dr. Mehmet Öz'ü Trump'a şikayet ettiler