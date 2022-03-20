Rusya Ukrayna savaşının korkunç yüzü! Ukraynalı çocuklar kaçırılıyor
Rusya’nın saldırılarından yüzbinlerce Ukraynalı çocuk kaçtı. Ancak ortada büyük bir tehlike var. Çocuklar, sınırlarda insan tacirlerinin eline düşüyor. Aslında Batı’nın bu konuda sicili kabarık. Son üç yılda 20 bine yakın göçmen çocuk kayıplara karıştı
Birleşmiş Milletler'e göre Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalıların sayısı üç milyonu aştı. Savaş, 24 Şubat'ta başlamıştı. 21. yüzyılın en hızlı göçü yaşanıyor yani. Ukrayna'da 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülke dışına çıkmaları yasaklandı. Savaşmak için ayrılamıyorlar. Dolayısıyla kaçanların neredeyse tamamı kadınlar ve çocuklar oluyor. Bazı verilere göre ülke dışına çıkan her on Ukraynalı'nın dokuzu kadın ya da çocuk... UNICEF verilerine göre Avrupa ülkelerine kaçan Ukraynalı çocuk sayısı 1.5 milyonu aştı.
Rusya'nın saldırıya geçmesinin ardından Avrupa ülkeleri hemen sınırlarını Ukraynalılara açtı. Ama bu arkasında büyük bir problemi getirdi. O da insan tacirleri. İlk olarak İngiliz Guardian gazetesi konuyu dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan haberde, "Avrupa sınırlarında Ukraynalı çocuklar ortadan kayboluyor" denildi.
Habere kaynak olarak Polonya'da hizmet veren Homo Faber isimli bir sivil toplum kuruluşu gösterildi. Birçok çocuğun yanında anne ya da babası olmadan kaçmak zorunda kaldığına dikkat çekildi.
Sınırdaki görevlilerden Karolina, "Savaş ve bombalar, zaten bir çocuğu alt üst ediyor. Sonra tek başlarına kalıyorlar. Yollarda korkuları artıyor. Savunmasızlıkları katlanıyor. Bir çocuğun bunlarla baş etmesi mümkün değil. En kötüsü kayboluyorlar. Bu maalesef şimdilerde oluyor" sözleriyle yaşanan trajediyi özetledi.