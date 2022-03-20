Rusya Ukrayna savaşının korkunç yüzü! Ukraynalı çocuklar kaçırılıyor

Birleşmiş Milletler'e göre Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalıların sayısı üç milyonu aştı. Savaş, 24 Şubat'ta başlamıştı. 21. yüzyılın en hızlı göçü yaşanıyor yani. Ukrayna'da 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülke dışına çıkmaları yasaklandı. Savaşmak için ayrılamıyorlar. Dolayısıyla kaçanların neredeyse tamamı kadınlar ve çocuklar oluyor. Bazı verilere göre ülke dışına çıkan her on Ukraynalı'nın dokuzu kadın ya da çocuk... UNICEF verilerine göre Avrupa ülkelerine kaçan Ukraynalı çocuk sayısı 1.5 milyonu aştı.