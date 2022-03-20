'Böbreğimi satmak istiyorum’ diyenlerin sayısı yüzde 400 arttı! En çok bu 3 il satmak istiyor

‘Böbreğimi satmak istiyorum’ ifadesini aratanların oranı son bir yılda yüzde 400 arttı. İşsizlik maaşıyla ilgili ifadelerde ise yüzde 5 bin artış yaşandı.

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Ülkedeki yoksulluk insanları artık farklı yöntemler bulmaya itiyor. Bu durum internet verilerine de yansıyor. Daha önce defalarca gündem olan internetten böbrek satmak isteyenlerin verdiği ilanlar Google trendlerinde de görüldü. Trendlere göre ‘böbreğimi satmak istiyorum’ ifadesini aratanların oranı son bir yıl içinde tam yüzde 400 arttı. Bu ifadenin en çok üç büyük kentte aratılması ise dikkat çekti. "Böbreğimi satmak istiyorum" ifadesi en çok İzmir’de aratılırken onu İstanbul ve Ankara takip etti.



Daha önce de böbreğini satmak isteyen kişiler internete ilanlar vermişti. Samsun’da bir kişi böbreğini satmak isteyince gözaltına alınmıştı. İstanbul Sultangazi’de ise bir kişi otobüs duraklarına ve çevresine satılık böbrek ilanı asılmıştı. Söz konusu ilanda "Acil satılık böbrek ve 0- negatif. Maddi zorluklar ve borçtan dolayı tek böbreğim satılıktır. Tüm tahlillerim yeni yapıldı" denilmişti. İzmir’in Bornova ilçesinde bir yurttaş, böbreğini ‘acil’ olarak satışa çıkarmıştı. Büyükpark’ta bulunan bir ağaca telefon numarasıyla birlikte ‘acil satılık böbrek’ ilanı asan kişi, gerekçe olarak bankadan aldığı krediyi ödeyememesini göstermişti.







Son bir yılda yüzde 5 bin arttı

Google trendlerde yine işsizlik ve yoksullukla ilgili ifadeler de en çok aratılan konular arasında yer aldı. İşsizlik maaşıyla ilgili şu ifadelerin aratılması son bir yılda yüzde 5 bin arttı. Google trendlerde yine işsizlik ve yoksullukla ilgili ifadeler de en çok aratılan konular arasında yer aldı. İşsizlik maaşıyla ilgili şu ifadelerin aratılması son bir yılda yüzde 5 bin arttı.







Fırsatçılara operasyon

Birgün'ün haberine göre ekonomik kriz nedeniyle yurttaşlar, organlarını satılığa çıkarmak zorunda kalırken, bu durumdan faydalanmak isteyenlerin sayısı da arttı. İstanbul'da yapılan iki ayrı operasyonda organ ticareti yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı. Bunlardan 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İnternet üzerinden aracı vasıtasıyla birbirlerini buldukları anlaşılan bir böbrek alıcısı ve vericisini kendilerini, 'dayı-yeğen' olarak tanıttığı, bir başkasının ise hiç tanımadığı kişinin 14 yıllık arkadaşı olduğunu beyan ettiği bilgisi verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden verilen bilgilere göre; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerinin, resmî belgede sahtecilik yaparak organ ve doku ticareti suçlarına yönelik çalışmalarda yabancı uyruklu bazı kişilerin Türkiye’de yasa dışı organ nakli yapmaya çalıştıklarını tespit ettiği belirtildi.

İşsizlik maaşıyla ilgili aratılması yüzde beş bini geçen ifadeler şöyle:

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Yine yoksulluk ve açlıkla ilgili ifadelerde ciddi bir atış oldu. Trendler’de yoksulluk ve açlıkla ilgili ifadeler ve artış oranları şöyle:

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