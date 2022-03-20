Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028'de aday olabilecek mi? AK Parti'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlerde yüksek oranda çıktığını söyleyen AK Partili Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028'de aday olabileceğini söyledi.

Abone ol

AK Partili Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028 seçimlerinde de aday olabileceğini söyledi. Yavuz ayrıca son anketlere göre Erdoğan'ın rekor oyla seçileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028'de de aday olabileceğini açıklayan Yavuz "Muhalefet korksun. 2028'e geldiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kez daha aday olma ihtimali var." dedi

Anketler hakkında konuşan Yavuz "Anketlerin üzerine bir de sokağın yansımasını koyduğumuzda şunu görüyorum: Cumhurbaşkanımızın oy oranı son seçimden daha düşük değil." dedi.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı. Yavuz'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Muhalefetin 'bu çalışma antidemokratik' eleştirisi) "Bu türden bir değişiklik bütün partileri ilgilendireceğini göre, bütün partilerin içinde olduğu bir çalışma yapılamaz mıydı" diye bir sözünüz oldu. Türkiye'de ne yaparsanız yapın ona karşı çıkan bir muhalefet partisi var. Siz bu partiyle hangi işi nasıl yapacaksınız?

Hatırlarsanız 2010'dan sonra uzlaşma komisyonu kuruldu. Bütün partilerin oyları eşitti. Orada 59 maddede mutabakat oluştu. O maddelerin hayata geçirilmesine bile yanaşmadılar.

Engin Altay, "İktidar partisi en doğru şeyi getirsek bile hayır deriz" diyor. Otursak bir asır geçse bile bir arpa boyu yol alamayız.

Şu anda bütün partilerin katkı sağlayabileceği komisyon var.

5 seçim kanunu dünyanın hiçbir yerinde yok

5 tane seçim kanunu var. Dünyanın hiçbir yerinde yok bu. 5 kanunun her biri aynı meseleyi tekrar edip duruyor. Madem böyle bir hazırlık yaptınız bunu neden getirmediniz? Onu getirsek Meclis'in gündemini kapatırız, çalışamaz uzun süre.

Cumhurbaşkanımız, elzem konularda değişiklik yapılması direktifini verdi. Biz bir çalışma yaptık. Milliyetçi Hareket Partisi kendi içinde çalışmalar yaptı. Sonunda oturduk uzun uzun birlikte çalıştık ve mutabakat halinde bu metni hazırladık. Biz böyle bir teklif verdik ama bu teklif değiştirilebilir. Muhalefet öyle bir teklifle gelir ki yeni önerge durumu olabilir.