Putin'in zehirlenme korkusu: 1000 kişiyi işten çıkardı

Rus lider Putin'in Ukrayna savaşından bu yana gergin olduğu ve bu yüzden çevresindeki kişilere dahi güvenmeyip zehirlenme korkusundan 1000 personelini işten çıkardığı iddia edildi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de kendi kişisel güvenliği konusunda giderek daha dikkatli adımlar attığı göze çarpıyor.

Daily Star’ın haberine göre, Putin, kendisini zehirlemeye çalışacaklarından korktuğu için Kremlin Sarayı’ndaki 1000 personelinin işine son verdi.

Ölüm korkusu

Putin’i zehirleyecekleri iddiasıyla işine son verilenler arasında, aşçılar, sekreterler, çamaşırhane çalışanları ve korumaların da olduğu aktarıldı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin dördüncü haftasına girilmesi ve Rus kuvvetlerinin başkent Kiev’i ele geçirmeyi başaramamasıyla, Putin ve kurmaylarının stresli günler yaşadığı söyleniyor.