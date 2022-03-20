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Fethiye'de orman yangını paniği Kabus geri döndü Yerleşim yerlerine yaklaştı

Fethiye'de orman yangını paniği Kabus geri döndü Yerleşim yerlerine yaklaştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.Göcek Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

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Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek mahallesinde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 13.10 sıralarında Göcek mahallesinde çıktı. Kısa sürede olay yerine giden Muğla Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. 22 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 treyler ve çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

Arazinin sarp, havanın da rüzgarlı olması nedeniyle söndürme çalışmaları zor şartlarda sürdürülürken, çevredeki vatandaşlar da çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye geldi. Bu arada yangının çıkış sebebinin de araştırıldığı belirtildi

Geçtiğimiz yıl da yanmıştı
Geçtimiz yılın temmuz ayında da, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi’ndeki ormanlık alanda nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıkmıştı.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yangını 4 kişinin molotof kokteyleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyleyerek, “Bir çok görgü tanığından aldığımız neticeler doğrultusunda sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz” demişti.

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