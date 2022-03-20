Din Kültürü dersi öğretmeninden Atatürk ve laiklere çok ağır küfürlü paylaşım!

YOZGAT’ta Boğazlıyan Şükran Ana İMKB Ortaokulu’nda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan Salih Ulusoy’dan skandal paylaşım. Atatürk ve laiklere çok ağır hakaretler eden Ulusoy, laik ve Kemalistlere, ‘deyyus’, ‘kefere’, ‘boynuzlu’, ‘o…. çocukları’ ifadelerini kullandı...

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Yozgat Boğazlıyan Şükran Ana İMKB Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olan Salih Ulusoy'dan Atatürk ve laiklere çok ağır hakaretler. Ulusoy, laik ve Kemalistlere, ‘deyyus', ‘kefere', ‘boynuzlu', ‘o çocukları' ifadelerini içeren paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Ulusoy, İlçe Milli Eğitim’e şikayet edildi. Ulusoy’un eşi Gülten Ulusoy, Boğazlıyan AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı yaptığı iddia edildi.

İşte, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Salih Ulusoy’un o paylaşımı:

Laik, Kemalist ataputçu, putperest deyusları, dürzüleri, kefereleri!

“Yerinizi bilin soysuzlar! Ermeni, Rum, Yahudi soysuzları! Laik, Kemalist ataputçu, putperest deyusları, dürzüleri, kefereleri! Laik, Kemalist ataputçu, putperest! Din, devlet, hükümet, Osmanlı düşmanı boynuzlu çapulcu. Ülkesini dışarıya şikayet eden, satan lanetli Lut kavminin soyu sopu belli olmayan soysuz beynemaz. Karaktersiz o çocukları.”

Çağdaş ve laiksen bir mezeye Kıbrıs’ı, 1 kg rakıya Musulu veriyorsun

Ulusoy’un bir diğer paylaşımı ise şöyle: “Ortaçağ'da yetişmişsen karadan gemiler yürütüp çağ açıp kapatıyorsun! Ortaçağ’da yetişmişsen sihalar ihalar yapıp yerli araba üretiyorsun! Fakat, çağdaş ve laiksen bir mezeye Kıbrıs’ı, 1 kg rakıya Musulu, Kerkük’ü verip leblebi yemeyi öğrenmek için 2 bin 500 liraya kitap alıp okuyorsun.”