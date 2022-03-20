Sivasspor geriden gelip Altay'ı devirdi! Altay Teknik Direktörü Özbalta istifa etti

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Altay'ı 2-1 mağlup etti.

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Milli ara öncesinde Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda düşme hattında bulunan Altay'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken öne geçen ilk takım Altay oldu. Siyah-Beyazlılar, 54'te Martin Rodriguez ile öne geçti.

Ev sahibi takım 79'da Kayode ile skora dengeyi getirirken, 90+1'de Ali Şaşal'ın pasında Yatabare topu ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Sivasspor puanını 40 yaptı. Altay ise 29 puanda kaldı.

Altay Teknik Direktörü Özbalta istifa etti

Sivasspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklama yapan Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "İki ayımı dolu dolu geçirdim. Gecem gündüzüm bambaşka bir seyre döndü. Çok büyük fedakârlık yaptık oyuncularla birlikte. Altay yönetimine istifamızı sunacağız, onlar gerekli değerlendirmeleri yaparlar" dedi.