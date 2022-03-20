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Antalyaspor, Giresun engelini kolay aştı! Antalyaspor 4-1 Giresunspor

Antalyaspor, Giresun engelini kolay aştı! Antalyaspor 4-1 Giresunspor

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor, Giresunspor'u 4-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Akdeniz ekibi, yenilmezlik serisini 8 maça çıkarttı.

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Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, Giresunspor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan Antalyaspor, 5. dakikada Veysel Sarı'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlanırken 62. dakikada Doğukan Sinik, farkı ikiye çıkarttı.

Antalyaspor'un ikinci golünden 5 dakika sonra Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya'nın penaltıdan kaydettiği golle farkı 1'e indirdi.

81. dakikada Antalyaspor'da Fredy'nin çektiği şutta Fernando'nun sırtına çarpan top, ağlarla buluştu ve fark tekrar ikiye çıktı. Maçın uzatma dakikalarında kullanılan serbest vuruşta Antalyaspor'da Naldo, skoru 4-1'e getiren golü kaydetti. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Antalyaspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Lige verilecek milli aranın ardından Antalyaspor deplasmanda Altay'la karşılaşacak. Giresunspor ise sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

Antalyaspor aldığı galibiyetle puanını 41'e yükseltti. Giresunspor ise 35 puanda kaldı.

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