Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya Ukrayna için flaş açıklama: Bizi doğrudan etkiliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna temaslarından sonra iki ülke arasındaki savaşı bitirecek son gelişmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu iki ülkenin anlaşmaya yakın olduklarını duyurdu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin ivme kazandığını vurgulayarak, iki ülkenin temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Rusya Ukrayna savaşı bizi doğrudan etkiliyor. 2014'te Kırım'ın ilhakına en büyük tepkiyi verdik. İmkan olduğunda Suriye ve Libya gibi zor konularda çalıştık.

Ukrayna ile çok yakınlaştık. Sıcak çatışma çıkmaması için çok uğraştık. Rusya ile ilişkilerimiz hakkı savunmamıza engel olmadı.

Kalıcı ateşkes için çalışıyoruz. Yangın söndürülmezse bu herkesi etkiler.

Temel konularda anlaşma yakın. Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde ivme yakalandı.

Sayın Putin ve Sayın Zelenski'yi bir araya getirme çalışmalarımız devam ediyor. Bunun Türkiye'de olmasını isteriz. Ama önemli olan iki liderin dünyanın neresinde olursa olsun bir araya gelmesi.

Kıymetli kardeşlerim, çok değerli arkadaşlarım. Tüm dünya Türkiye'nin ezber bozan dış politikasını devam ediyor. Brüksel'de Cumhurbaşkanımımızın liderliğinde NATO toplantısına katılacağız.

Bugün Doğu'da varız Batı'da varız. Biz Dünyanın umuduyuz. Dolayısıyla dünyanın her yerinde olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz kadim bir mirasa sahibiz.

Tüm bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandırdığı sert ve yumuşak gücümüze borçluyuz. 2023 hedeflerimize ulaşmak için gerekli niteliklere sahibiz. Ecdadımız seferder sefere giderek barış götürdüyse, bizde şimdi aynısı yapıyoruz.

AK Parti'de siyaset yapmak demek önce sorumlulukları üstlenmek demektir. "