BIST 2.144
DOLAR 14,79
EURO 16,36
ALTIN 913,93
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya Ukrayna için flaş açıklama: Bizi doğrudan etkiliyor

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya Ukrayna için flaş açıklama: Bizi doğrudan etkiliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna temaslarından sonra iki ülke arasındaki savaşı bitirecek son gelişmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu iki ülkenin anlaşmaya yakın olduklarını duyurdu.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin ivme kazandığını vurgulayarak, iki ülkenin temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Rusya Ukrayna savaşı bizi doğrudan etkiliyor. 2014'te Kırım'ın ilhakına en büyük tepkiyi verdik. İmkan olduğunda Suriye ve Libya gibi zor  konularda çalıştık.

Ukrayna ile çok yakınlaştık. Sıcak çatışma çıkmaması için çok uğraştık. Rusya ile ilişkilerimiz hakkı savunmamıza engel olmadı.

Kalıcı ateşkes için çalışıyoruz. Yangın söndürülmezse bu herkesi etkiler.

Temel konularda anlaşma yakın. Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde ivme yakalandı.

Sayın Putin ve Sayın Zelenski'yi bir araya getirme çalışmalarımız devam ediyor. Bunun Türkiye'de olmasını isteriz. Ama önemli olan iki liderin dünyanın neresinde olursa olsun bir araya gelmesi.

Kıymetli kardeşlerim, çok değerli arkadaşlarım. Tüm dünya Türkiye'nin ezber bozan dış politikasını devam ediyor. Brüksel'de Cumhurbaşkanımımızın liderliğinde NATO toplantısına katılacağız. 

Bugün Doğu'da varız Batı'da varız. Biz Dünyanın umuduyuz. Dolayısıyla dünyanın her yerinde olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz kadim bir mirasa sahibiz.

Tüm bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandırdığı sert ve yumuşak gücümüze borçluyuz.  2023 hedeflerimize ulaşmak için gerekli niteliklere sahibiz. Ecdadımız seferder sefere giderek barış götürdüyse, bizde şimdi aynısı yapıyoruz. 

AK Parti'de siyaset yapmak demek önce sorumlulukları üstlenmek demektir. "

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rusya Ukrayna savaşının korkunç yüzü! Ukraynalı çocuklar kaçırılıyor
Foto Galeri Rusya Ukrayna savaşının korkunç yüzü! Ukraynalı çocuklar kaçırılıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya, Ukrayna'da o silahı ilk kez kullanıldı! Okul vuruldu 400 kişi enkaz altında kaldı korkunç görüntüler
Rusya, Ukrayna'da o silahı ilk kez kullanıldı! Okul vuruldu 400 kişi enkaz altında kaldı korkunç görüntüler
Sivasspor geriden gelip Altay'ı devirdi! Sivasspor 2-1 Altay
Sivasspor geriden gelip Altay'ı devirdi! Sivasspor 2-1 Altay
Koronavirüste felaketi yaşıyorlar! Hastalar, ölülerle aynı odada tedavi görüyor
Koronavirüste felaketi yaşıyorlar! Hastalar, ölülerle aynı odada tedavi görüyor
Fethiye'de orman yangını paniği Kabus geri döndü Yerleşim yerlerine yaklaştı
Fethiye'de orman yangını paniği Kabus geri döndü Yerleşim yerlerine yaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028'de aday olabilecek mi? AK Parti'den açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028'de aday olabilecek mi? AK Parti'den açıklama
Putin'in zehirlenme korkusu: 1000 kişiyi işten çıkardı
Putin'in zehirlenme korkusu: 1000 kişiyi işten çıkardı
AK Parti'den Muğla'daki uzman çavuş ve doktor olayı için açıklama
AK Parti'den Muğla'daki uzman çavuş ve doktor olayı için açıklama
'Böbreğimi satmak istiyorum’ diyenlerin sayısı yüzde 400 arttı! En çok bu 3 il satmak istiyor
'Böbreğimi satmak istiyorum’ diyenlerin sayısı yüzde 400 arttı! En çok bu 3 il satmak istiyor
Bakan Nureddin Nebati 'Allah da razı' dedi ekledi: Bürokratik engellerin çıkaranların önünde duracağız
Bakan Nureddin Nebati 'Allah da razı' dedi ekledi: Bürokratik engellerin çıkaranların önünde duracağız
Antalya'da arkadaşını yolcu etmeye çıktı kayıplara karıştı! 11 yıldır haber yok: Acı detay çıktı meğer 1999'da....
Antalya'da arkadaşını yolcu etmeye çıktı kayıplara karıştı! 11 yıldır haber yok: Acı detay çıktı meğer 1999'da....