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HDP Diyarbakır'da meydanı dolduramadı Nevruz'u iptal etti! 7 kadının iç çamaşırından bakın ne çıktı

HDP Diyarbakır'da meydanı dolduramadı Nevruz'u iptal etti! 7 kadının iç çamaşırından bakın ne çıktı

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Diyarbakır’ın Ergani ve Çınar ilçelerinde katılımın az olması üzerine Nevruz kutlamalarını iptal etti.

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Ergani ve Çınar ilçelerinde HDP, Nevruz Bayramı için etkinlik düzenledi. Etkinliklere Ergani ilçesinde yaklaşık 250 kişi, Çınar ilçesinde ise yaklaşık 200 kişi katılım gösterdi. Ergani ilçesinde terör örgütü PKK ve sözde örgüt lideri Abdullah Öcalan lehine slogan atan 5 erkek ile, iç çamaşırlarına sakladıkları yasaklı örgüt flamalarını alana sokmayan çalışan 7 kadın olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı.

Çınar ilçesinde ise yine katılımın az olduğu Nevruz kutlamasında sahneye terör örgütü PKK’nın sözde kıyafeti olan elbiselerle çıkmak isteyen şarkıcıya izin verilmedi. HDP, Diyarbakır'ın ilçelerinde beklenin altında katılım olması nedeniyle etkinlikleri iptal etti.

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