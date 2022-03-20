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ABD'den bomba iddia! 'Putin’in bir haftası kaldı'

ABD'den bomba iddia! 'Putin’in bir haftası kaldı'

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek için bir haftası kaldı... Rusya’nın sadece bir haftalık asker gücü ve silah ile birlikte mühimmatı kaldı. ABD'li uzmandan bomba iddialar...

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24 Şubat’ta Vladimir Putin’in saldırı emri vermesiyle birlikte başlayan Rusya-Ukrayna savaşı 25’inci gününde de devam ederken, ABD’li bir uzmandan gelen açıklama dikkat çekti. Irak ve Afganistan’da savaşan emekli korgeneral Ben Hodges, Rusya’nın çok zorlandığını söyledi.

Bir haftalık asker, silah ve mühimmatı kaldı
Şu an CEPA isimli ABD merkezli bir düşünce kuruluşunda görev alan Hodges, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek için bir haftası kaldığını söyledi. Rusya’nın sadece bir haftalık asker gücü ve silah ile birlikte mühimmatı kaldığını açıklayan Hodges, “Bu sebeple Çin’den yardım talep ettiler ve Suriyelileri bölgeye getirmek için harekete geçtiler” dedi.

Bütün askerlerin yarısı savaşa gönderildi
Hodges, “Rus generallerin zamanı, silahı ve askeri azalıyor. Rusya, şu an bütün askeri gücünün yarısını bu savaşa yönlendirmiş durumda. Irak ve Afganistan savaşlarında biz ordumuzun yüzde 29’unu bölgelere göndermiştik. Bu bile sürdürülebilir değildi” ifadesini kullandı.

1 Nisan için önerisi tam bomba
1 Nisan’da 130 bin Rus ailesinin 18-25 yaş arasındaki erkek çocuklarını askere gönderme zorunluluğu olacağına dikkat çeken Hodges, “Eğer bir şekilde bu ailelere ulaşarak çocuklarını askere göndermemeye ikna edersek Rusya genelinde çok ciddi bir şok dalgası oluşur” dedi.

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