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Dünyada ilk Türkiye'de yapıldı! Aksaray'da kazılarda ortaya çıktı: Ziyaretçi akınına uğruyor

Dünyada ilk Türkiye'de yapıldı! Aksaray'da kazılarda ortaya çıktı: Ziyaretçi akınına uğruyor

10 bin 500 yıllık yerleşim yeri olan Aşıklı Höyük'te ortaya çıkanlar hayretler uyandırdı.

Dünyada ilk Türkiye'de yapıldı! Aksaray'da kazılarda ortaya çıktı: Ziyaretçi akınına uğruyor

Tarihi kültürel zenginlikleriyle Kapadokya’ya açılan kapı olan ve Orta Anadolu ve Kapadokya'nın ilk yerleşim yeri olarak bilinen Aksaray’da yaşanan dünya ilkleri herkesi şaşırtıyor.

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Dünyada ilk Türkiye'de yapıldı! Aksaray'da kazılarda ortaya çıktı: Ziyaretçi akınına uğruyor

İlkler arasında yer alan ve 10 bin 500 yıl önce gerçekleştirilen dünyanın ilk beyin ameliyatı da Aksaray’da gerçekleştirildi. 

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Dünyada ilk Türkiye'de yapıldı! Aksaray'da kazılarda ortaya çıktı: Ziyaretçi akınına uğruyor

Gülağaç ilçesine bağlı Kızılkaya köyünde bulunan Aşıklı Höyükte her yıl kazı çalışmaları halen devam ederken, höyük adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

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Dünyada ilk Türkiye'de yapıldı! Aksaray'da kazılarda ortaya çıktı: Ziyaretçi akınına uğruyor

Her yıl ziyaretçi sayısı hızla artan Aşıkla Höyük’te bulunan 11 iskelet arasında bulunan bir tanesi de ilk beyin ameliyatının yapıldığı kafatası.

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