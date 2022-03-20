BIST 2.144
DOLAR 14,79
EURO 16,36
ALTIN 913,93
HABER /  DÜNYA
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Belçika'da karnaval heyecanı faciayla bitti! Araç kalabalığa daldı: Ölüler ve yaralılar var

Belçika'da karnaval heyecanı faciayla bitti! Araç kalabalığa daldı: Ölüler ve yaralılar var

BELÇİKA'nın La Louviere bölgesinde karnaval düzenlemek için sabahın erken saatlerinde toplanan kalabalığın arasına bir aracın dalması sonucu 4 kişinin öldüğü bildirildi. La Louviere Belediye Başkanı Gobert, olayda 12 kişinin ağır, 20 kişinin de hafif yaralandığını duyurdu.

Abone ol

Belçika'da karnaval için toplanan kalabalığa aracın dalması sonucu 4 kişi öldü. Ulusal basındaki haberlere göre, karnaval eğlenceleri düzenlemek üzere Strepy kasabasında saat 05.00 civarında sokakta toplanan kişilerin arasına hızla giden bir araç girdi. Aracın çarpmasıyla aralarında bir çocuğun da olduğu 4 kişi öldü. La Louviere Belediye Başkanı Jacques Gobert, olayda 12 kişinin ağır, 20 kişinin de hafif yaralandığını duyurdu. Aracın insanlara çarptıktan sonra yoluna devam ettiğini belirten Gobert, aracı bir süre sonra durdurabildiklerini aktardı.

Görgü tanıkları, uzun bir caddede yaklaşık 150 kişinin toplandığını, hızla giden aracın fren yapmadan kabalığın arasına girdiğini söyledi. Olaya şahit olanlardan biri, "Arkamızdan gelen yüksek bir ses duyduk. Araç giderek hızlandı. Bir şeyler olacağını anladık ve araba bir grubun arasına daldı." dedi. Aracın sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Araçta bulunan iki gencin ise kaçtığı, polis tarafından arandıkları kaydedildi. Sürücünün kimliği ve olay hakkında bilgi verilmedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Destici: Türk Tabipler Birliği Türk hekimlerini temsil etmiyor
Mustafa Destici: Türk Tabipler Birliği Türk hekimlerini temsil etmiyor
Muğla'da doktorla tartışan uzman çavuş göreve geri dönecek
Muğla'da doktorla tartışan uzman çavuş göreve geri dönecek
7 ay önce milyar dolarları yöneten ekonomi bakanı UBER şoförü oldu! Şimdi bakın ne kadar kazanıyor
7 ay önce milyar dolarları yöneten ekonomi bakanı UBER şoförü oldu! Şimdi bakın ne kadar kazanıyor
Ulaştırma Bakanlığı'ndan Sözcü'nün 'Garantili hayat yan gel yat' haberine sert tepki
Ulaştırma Bakanlığı'ndan Sözcü'nün 'Garantili hayat yan gel yat' haberine sert tepki
Türkiye'yi dünyada temsil eden tek kadın! Survivor Sabriye Şengül kafese giriyor
Türkiye'yi dünyada temsil eden tek kadın! Survivor Sabriye Şengül kafese giriyor
Muharrem İnce altılı masada neden yer almadı?
Muharrem İnce altılı masada neden yer almadı?
AK Parti ve MHP'de istifa! 1071 kişi İYİ Parti’ye katıldı: Gece gündüz demeden...
AK Parti ve MHP'de istifa! 1071 kişi İYİ Parti’ye katıldı: Gece gündüz demeden...
ABD'den bomba iddia! 'Putin’in bir haftası kaldı'
ABD'den bomba iddia! 'Putin’in bir haftası kaldı'
Çin'den Ukrayna çıkışı: Tarihin doğru tarafında duruyoruz
Çin'den Ukrayna çıkışı: Tarihin doğru tarafında duruyoruz
HDP Diyarbakır'da meydanı dolduramadı Nevruz'u iptal etti! 7 kadının iç çamaşırından bakın ne çıktı
HDP Diyarbakır'da meydanı dolduramadı Nevruz'u iptal etti! 7 kadının iç çamaşırından bakın ne çıktı