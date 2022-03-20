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ABD ve Fransa'dan kritik karar! NATO'dan askeri hamle geldi

ABD ve Fransa'dan kritik karar! NATO'dan askeri hamle geldi

BULGARİSTAN Başbakanı Kiril Petrov, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin Bulgaristan'a zırhlı birlik göndereceğini söyledi. Fransa da Estonya'ya askeri yardım yaparken NATO'nun talebi üzerine Almanya ve Hollanda'dan Slovakya'ya gönderilen Patriot hava savunma sistemlerinin sevkiyatı Çekya'da görüntülendi.

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NATO, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte Avrupa'nın doğu ve güneydoğu sınırlarını güçlendirmeye başladı. Müttefikler sınırdaki ülkelere takviye gemi, uçak ve asker gönderiyor.

Fransa'nın Mirage 2000-5F savaş uçakları NATO bünyesinde Estonya'nın güvenliği için oluşturulan görev gücüne katıldı. Fransa, Estonya'nın talebi üzerine Baltık ülkesine asker de gönderdi. Fransız askerleri zırhlı araçlarıyla birlikte Tapa askeri üssündeki Danimarkalı ve İngiliz askerlere katıldı.

Slovakya'ya Patriot sistemleri gönderildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrasında Rusya'nın Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa'daki ülkelere de saldırısı ihtimaline karşı 18 Mart 2022'de NATO'nun talebi üzerine Almanya ve Hollanda, Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemleri gönderme kararı almıştı. Bu kararın ardından Avrupa'dan yola çıkan Patriot sistemlerinin sevkiyatı Çekya'da görüntülendi.

"Bütün NATO müttefikleri için güçlü bir sinyal"
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Bulgaristan'daydı. Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ile bir araya geldi. Petkov, Austin ile ortak basın toplantısında ABD'nin Bulgaristan'a Stryker zırhlı mekanize birliği sağlamayı kabul ettiğini söyledi. "Bu, bütün NATO müttefikleri için güçlü bir sinyal" dedi.

Soğuk Savaş döneminde Rusya'nın müttefiki olan ve artık NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olarak Bulgaristan, topraklarında çok uluslu bir NATO muharip birliği kurulacağını duyurmuştu. Birliğe diğer NATO ülkelerinin de destek vermesi bekleniyor.

NATO, işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya da 20 binden fazla silah gönderdi. Ancak çatışmanın Ukrayna dışına taşmasını önlemek için asker göndermeye ya da uçuşa yasak bölge uygulamaya yanaşmıyor.

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