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Kanada'da sabah namazı kılanlara biber gazı ve balta ile saldırı girişimi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kanada'da sabah namazı kılanlara biber gazı ve balta ile saldırı girişimi

KANADA'nın Mississauga kentinde bir kişi Dar Al-Tevhid Camisinde sabah namazı kılanlara biber gazı sıktı ve baltayla saldırmak istedi.

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KANADA'nın Mississauga kentindeki Dar Al-Tevhid Camisinin imamı İbrahim Hindy, elinde biber gazı ve balta bulunan bir saldırganın sabah namazına hazırlananlara zarar veremeden durdurulduğunu söyledi. Hindy, "Cemaat, bir adamın elinde balta ile onlara biber gazı sıktığını gördü. Görünüşe göre herkese gaz sıkmak ve baltayla saldırmak gayesindeydi" dedi.

Cemaatten 19 yaşındaki bir gencin saldırganı durdurduğunu belirten İbrahim Hindy, "Genç adam, saldırganı alaşağı etmeyi başardı ve polis gelene kadar cemaatle birlikte etkisiz halde tuttular" diye konuştu. Hindy, cemaatten kimsenin ciddi bir şekilde yaralanmadığını ancak birçok kişinin biber gazının etkisinde kaldığını kaydetti.

Polis, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.
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