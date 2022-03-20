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Zelenskiy'den Putin'e savaşı bitirebilecek mesaj: Başarısız olursa üçüncü dünya savaşı başlar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Zelenskiy'den Putin'e savaşı bitirebilecek mesaj: Başarısız olursa üçüncü dünya savaşı başlar

RUSYA'nın işgali devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den kritik bir çağrı geldi. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e görüşmek için, "Hazırım" mesajı verdi. Gözler şimdi Rusya'ya çevrildi.

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ABD haber kanalı CNN'e konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kastederek, "Onunla müzakereye hazırım. Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Bu savaşı durdurmak için sadece yüzde 1 bile şansımız varsa bence bu şansı kullanmamız gerekiyor" ifadesini kullanan Zelenskiy, her gün sahada masum insanların hayatını kaybetmeye devam ettiğini vurguladı.

Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rus güçleri bizi yok etmeye, öldürmeye geldi. Rusya'ya karşı güçlü bir karşılık vererek halkımızın ve ordumuzun onurunu gösterebiliriz ama ne yazık ki onurumuz canları kurtaramayacak. Dolayısıyla Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir."

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