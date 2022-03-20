Fenerbahçe'den Devler Ligi için dev adım! Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. İkinci olup Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen iki takımın kapışması nefes kesti. Konuk ekip 35'te Bytyqi ile öne geçerken ev sahibi 66'da Kim ve 88'de Pelkas'la cevap verdi. Bu sonucun ardından puanını 53 yaparak üçüncülüğünü sürdüren Fenerbahçe, 31. haftada Kayserispor deplasmanına gidecek. 55 puanda kalarak ikinciliğini tehlikeye atan Konyaspor ise Göztepe'yi ağırlayacak.

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16. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla orta sahada topla buluşan Zajc meşin yuvarlağı bir süre sürdükten sonra savunmanın arkasına sarkan Osayi ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.

35. dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ kanatta Skubic'in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi son çizgiye yakın bir noktada Szalai'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı penaltı noktasına gönderdi. Cekiçi'nin dokunduğu top altıpasın solunda Bytyqi'nin önünde kaldı. Kaleci Altay Bayındır'dan seken topa bu oyuncunun kale çizgisi önünde dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

Konyaspor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

63. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasında Serdar Dursun altıpasın önünde topu göğsüyle Pelkas'ın önüne indirdi. Yunan futbolcunun sert şutunda Musa Çağıran'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

66. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta köşede kaleci Sehic'ten seken top direğe çarparak kale çizgisi üzerinde Kim'in önünde kaldı. Güney Koreli oyuncunun boş kaleye şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

88. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Crespo'nun pasında topla buluşan Pelkas'ın ceza sahasına girdikten hemen sonra çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1

Fenerbahçe karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe: 2 - 1 :Konyaspor

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Szalai (Dk. 61 Novak), Crespo, Zajc (Dk. 90 Berisha), Mesut (Dk. 46 Pelkas), İrfan Can Kahveci (Dk. 76 Arda Güler), Rossi, Serdar Dursun (Dk. 90 Ozan Tufan)

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Musa Çağıran, Guilherme, Bytyqi (Dk. 75 Ahmed Hassan), Endri Çekiçi (Dk. 67 Rahmanovic), Soner Dikmen (Dk. 75 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic (Dk. 89 Mpoku), Amilton (Dk. 46 Michalak), Cikalleshi

Goller: Dk. 35 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 66 Kim Min-jae, Dk. 88 Pelkas (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 53 Serdar Aziz, Dk. 53 Kim Min-jae, Dk. 90+2 Rossi (Fenerbahçe), Dk. 56 Endri Çekiçi, Dk. 64 Hadziahmetovic, Dk. 70 Soner Dikmen (Konyaspor)