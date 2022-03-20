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Formula 1 sezonunun ilk yarışında Ferrari'den duble geldi

Formula 1 sezonunun ilk yarışında Ferrari'den duble geldi

Formula 1'de sezonun ilk ayağı olan Bahreyn Grand Prix'sini Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc kazandı. Red Bull sürücülerinin devre dışı kalmasıyla Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz, ikinci sırada yarışı tamamladı. Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise beşincilikten üçüncülüğe yükselerek podyum şansı yakaladı.

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Formula 1'de 2022 sezonu Bahreyn'deki yarışla başladı. Ferrari'den Charles Leclerc, Red Bull'dan Max Verstappen ve Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz, 57 turluk yarışı uzun süre başladıkları sırada götürdü.

Pierre Gasly'nin (AlphaTauri) aracının motor arızası nedeniyle yolda kalması üzerine 46. turda piste güvenlik aracı girdi. Leclerc, güvenlik aracının pisti terk ettiği 51. turda liderliğini korudu.

Bitime üç tur kala yarış Red Bull takımı adına kabusa döndü. Önce son şampiyon Verstappen, otomobilindeki sorun nedeniyle yarış dışı kaldı. Perez ise son turda spin atarak yarışı puansız kapadı.

En hızlı tur puanını da hanesine yazdıran Leclerc, 1:37:33.584'lük derecesiyle kariyerinin 3. yarış birinciliğini elde etti. Red Bull sürücülerinin devre dışı kalmasıyla Sainz, ikinci sırada yarışı tamamladı. Ferrari pilotları 2019 Singapur Grand Prix'sinden sonra ilk kez bir yarışı ilk iki sırada tamamladı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise beşincilikten üçüncülüğe yükselerek podyum şansı yakaladı. Hamilton'ın yeni takım arkadaşı George Russell ise dördüncülük elde etti.

Sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si 27 Mart'ta yapılacak.

Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Charles Leclerc (Monako): 26 puan
2. Carlos Sainz (İspanya): 18
3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 15
4. George Russell (Büyük Britanya): 12
5. Kevin Magnussen (Danimarka): 10

Takımlar

1. Ferrari: 44
2. Mercedes: 27
3. Haas: 10
4. Alfa Romeo: 9
5. Alpine: 8

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