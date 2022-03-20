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İçişleri Bakanı Soylu'dan Kuytulcular hakkında açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kuytulcular hakkında açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteriye ilişkin, "Adana Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

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ADANA'da nevruz etkinlikleriyle eş zamanda yasa dışı gösteri yapmak isteyen Furkan Vakfı üyelerine yönelik polisin müdahalesi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda, "Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan Kuytulcular tüm uyarılara rağmen Adana'da nevruz ile eş zamanlı yasadışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir. Ancak bugün tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

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