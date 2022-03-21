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Yunanistan'ın Mariupol Başkonsolosu özel operasyonla Ukrayna’dan tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yunanistan'ın Mariupol Başkonsolosu özel operasyonla Ukrayna’dan tahliye edildi

YUNANİSTAN'ın Mariupol Başkonsolosu Manolis Androulakis, "Odyssey Operasyonu" adı verilen bir kurtarma operasyonu ile Rusya’nın büyük bombardımanı altında olan Mariupol kentinden tahliye edilerek Yunanistan'ın başkenti Atina’ya getirildi. Androulakis Mariupol'da karşılaştığı anlara ilişkin, "Mariupol’u ve insanlarını haritadan sildiler" dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ederken, Yunanistan'ın Ukrayna'nın Mariupol kenti Başkonsolosu Manolis Androulakis ise, "Odyssey Operasyonu" adı verilen bir kurtarma operasyonu ile tahliye edildi. Rusya’nın büyük bombardımanı altında olan Mariupol kentinden tahliye edilen Androulakis, Yunanistan'ın başkenti Atina’ya getirildi.

Atina Eleftherios Venizelos Havaalanı'na inen Başkonsolos Androulakis, ailesi ve yakınları tarafından havaalanında karşılandı. Mariupol'da karşılaştığı anlara ilişkin gazetecilere kısa bir demeç veren Androulakis, "Asıl kahramanlar geride kalanlar ve hayata tutunmaya çalışan insanlardır. Yaşananlar bir trajedidir. İyileşmesi çok zor bir travmadır. Gördüklerim anlatılacak gibi değil. Mariupol’u ve insanlarını haritadan sildiler" ifadelerini kullandı.

Androulakis açıklamasında, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın kurtarma operasyonunu bizzat yönettiğine de değindi. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis’te olaya ilişkin bir açıklamada bulunarak: "Mariupol'da yaptığı büyük iş için Sayın Androulakis’e, Yunan Hükümeti ve tüm Yunanlılar adına şükranlarımı sunmak istiyorum. Yunan gurbetçilere son ana kadar yakın olabilmek için kendini büyük bir riske attı" dedi.

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