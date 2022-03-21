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Akraba iki ailenin tartışması korkunç bitti!

Akraba iki ailenin tartışması korkunç bitti!

ŞANLIURFA’nın Eyyübiye ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

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Kavga, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ayrancı kırsal Mahallesinde yaşandı. Daha önceden aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin tartışması kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine giden ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Kandemir ile 15 yaşındaki Hasan Kandemir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken mahalleye giden jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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