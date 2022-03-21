Kim Min Jae sahada İsmail Kartal da kenardan oyuncusuyla birlikte depara kalktı

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın maçın son anlarında yaptığı hareket sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor... Sarı-lacivertlilerin stoperi Kim Min-jae'nin bir pozisyonda topla beraber rakip sahaya depar atmasıyla, kenarda maçı takip eden İsmail Kartal da oyuncusuyla birlikte depara kalktı.

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Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü Konyaspor maçını 2-1 kazanarak 2.lik yarışında puan farkını azalttı. Karşılaşmanın son anlarında Kim Min-jae'nin pozisyonu herkesi eğlendirdi. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran o an Fenerbahçeli taraftarlar tarafından alkışla karşılandı. İsmail Kartal da bu pozisyonla ilgili maç sonunda flaş ifadeler kullandı...

Spiker: "Kim Min-jae geliyor, İsmail Kartal da peşinden koşuyor..."

Maçın son anlarında Konyaspor'un yüklendiği dakikalarda topu kendi yarı alanında kapan tecrübeli savunma oyuncusu Kim Min-jae, birdenbire hızlanarak depara kalktı. Müthiş bir koşuyla topu yarı alana taşıyan Kim Min-jae'yi hocası İsmail Kartal takip etti. Son dakikalarda heyecanın yükseldiği anlarda bir an bile kulübeye oturmayan tecrübeli çalıştırıcı, maçın heyecanıyla oyuncusuyla birlikte yarı alana doğru koştu. Maçın spikeri o anları, "Kim Min-jae geliyor, İsmail Kartal da peşinden koşuyor..." ifadelerini kullanarak anlattı.

İsmail Kartal'ın o anları sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu. Fenerbahçeli taraftarların hırsından dolayı çok beğendiği İsmail Kartal'a övgüler geliyor...

"Ona destek vermek için koştum"

Kim Min-Jae bir pozisyonda ileri çıkarken, kenarda oyuncusuyla birlikte koşması hakkında konuşan İsmail Kartal, "Kim Min-Jae ileri çıkarken, ona destek vermek için onunla koştum. Kenarda oyunu yaşıyoruz, o yüzden böyle bir şey oldu." açıklamasını yaptı.

Galibiyetle ilgili konuşan İsmail Kartal, "Konyaspor'u çok iyi analiz etik. Zaten geçen sene çalıştığım takım, oyuncuların çoğunu biliyordum. Allah kalbimi biliyor, puan kaybedeceğimizi hiç düşünmedim. Soyunma odasında 'Biz iyi takımız, tempoyu arttıralım' dedim. Maçı çevirebileceğimizi anlattım. Bu taraftar bizi destekliyor. Onları mutlu edebildiysek, biz daha mutlu oluruz. Onlar için varız. Konyaspor gibi takıma karşı çok iyi oynadık. Fenerbahçe ruhunu ve karakterini gösterdik. Oyuncularımı tebrik ederim. Muhteşem taraftarına armağan olsun. Abdulkerim Bardakçı'ya da geçmiş olsun." dedi.