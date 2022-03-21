Kocaeli'de yol kavgası kanlı bitti! Beyzbol sopalı genci kanlar içinde bıraktı

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde trafikte yol verme kavgasında beyzbol sopasıyla aracından inen bir genç silahla vurularak yaralandı.

Abone ol

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LBS 481 plakalı minibüsüyle cadde üzerinde seyir halinde olan Umut B. (27), kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs ile yol verme meselesinden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine beyzbol sopasıyla birlikte aracından inen Umut B., tartıştığı şahsın elindeki silahı görünce yeniden aracına bindi. Bu sırada silahını Umut B.’ye doğrultan şahıs şahıs silahla 2 el ateş etti.



Kurşunların isabet ettiği Umut B., aracının içinde yaralandı. Yaralanan gencin tartıştığı şahıs ise aracına binerek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.