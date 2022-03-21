BIST 2.163
DOLAR 14,84
EURO 16,42
ALTIN 918,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Yargıtay'dan emsal nafaka kararı! Erkekleri üzecek haber

Yargıtay'dan emsal nafaka kararı! Erkekleri üzecek haber

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin cezaevinde tutuklu veya hükümlü olmasının, yoksulluk nafakası ile sorumlu tutulmasını engellemeyeceğine hükmetti. Emsal kararla birlikte, cezaevindeki kocalar da kusurlu bulunmaları halinde nafaka ödeyecek.

Abone ol

İçtihat Bülteni’nden edinilen bilgiye göre, bir boşanma davasında kusurlu bulunan erkeğin, yoksulluk nafakası ödemesine karar verildi. Nafakayı yetersiz bulan kadın ile kusursuz olduğunu öne süren koca kararı istinaf etti. Bölge Adliye Mahkemesi, davalı erkeğin cezaevinde hükümlü bulunduğu, yapılan araştırmada geliri ve mal varlığının bulunmadığı gerekçesiyle davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verdi. Karar davacı kadın tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay kararında, davalı erkeğin cezaevinde tutuklu veya hükümlü olmasının yoksulluk nafakası ile sorumlu tutulmasını engellemeyeceği vurgulandı. Kararda “Yoksulluk nafakası yükümlüsünün çalışmasına bedensel veya ruhsal bir engeli bulunmadığı sürece, düzenli bir gelirinin bulunmaması onu yoksulluk nafakası yükümlülüğünden kurtarmaz. Aksi düşünce, yoksulluk nafakası alacaklısının haklarının ileriye dönük olarak kaybedilmesine sebep olur. Yoksulluk nafakası yükümlüsünün ekonomik durumu, ancak nafaka miktarının belirlenmesinde dikkate alınır. Boşanmaya sebep olan olaylarda davacı kadının kusursuz olduğu belirlenmiştir. Yaptırılan sosyal ve ekonomik durum araştırmasından davacı kadının çalışmadığı, düzenli ve yeterli gelirinin olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi şartları davacı kadın bakımından oluşmuştur. Davacı kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde talebin reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.” denildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ilk cümlesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı andı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ilk cümlesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı andı
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Tuğba Ünsal namaz açıklaması olay oldu neler söyledi açıklaması
Tuğba Ünsal namaz açıklaması olay oldu neler söyledi açıklaması
Bakanlık duyurdu bir kitap daha muzır ilan edildi! Satışına kısıtlama geldi: Kıyamet koptuğunda...
Bakanlık duyurdu bir kitap daha muzır ilan edildi! Satışına kısıtlama geldi: Kıyamet koptuğunda...
Sahte rapor çetesi çökertildi! İtirafçı ortaya çıkardı Güne göre fiyat tarifesi
Sahte rapor çetesi çökertildi! İtirafçı ortaya çıkardı Güne göre fiyat tarifesi
Kocaeli'de yol kavgası kanlı bitti! Beyzbol sopalı genci kanlar içinde bıraktı
Kocaeli'de yol kavgası kanlı bitti! Beyzbol sopalı genci kanlar içinde bıraktı
Şamil Tayyar bazı bakanları topa tuttu! AK Parti içinde neler oluyor?
Şamil Tayyar bazı bakanları topa tuttu! AK Parti içinde neler oluyor?
Kim Min Jae sahada İsmail Kartal da kenardan oyuncusuyla birlikte depara kalktı
Kim Min Jae sahada İsmail Kartal da kenardan oyuncusuyla birlikte depara kalktı
CHP'li belediye başkanı ve AK Parti ilçe başkanı birbirine girdi: Sinop senin kadar seviyesizini görmedi
CHP'li belediye başkanı ve AK Parti ilçe başkanı birbirine girdi: Sinop senin kadar seviyesizini görmedi
Yunanistan'da Osmanlı mezarlığı talan edildi
Yunanistan'da Osmanlı mezarlığı talan edildi