NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ilk cümlesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı andı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya Ukrayna savaşını değerlendirdiği konuşmasında ilk cümlesinde Türkiye'yi överek başladı.

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Rusya ile Ukrayna arasında savaş 24 Şubat'tan beri devam ederken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dün gece NBC'de canlı yayına katıldı. Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabuluculuk çabalarının değerli olduğunu söyledi.

Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesiyle birlikte Ukrayna’nın doğusundaki Moskova yanlısı ayrılıkçıların oluşturduğu Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri’ni resmi olarak tanıması ile birlikte 24 Şubat’tan beri devam eden savaşta şiddetin dozu artıyor.

Aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülke Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk çabaları için çalışırken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de açıklamalarda bulundu. Geçen haftalarda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin saldırıları engellemek için harekete geçmediği için eleştirdiği NATO’nun genel Sekreteri, ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından NBC’de yayınlanan Meet the Press isimli programa katıldı.

İlk cümlesinde Erdoğan

Stoltenberg, “Öncelikle şunu hatırlatmak gerek, bu Putin’in savaşı ve o istediği zaman savaşı bitirebilir” dedi.

48 dakikalık televizyon programının ilk konuğu olan Stoltenberg, ilk cümlesinde Rusya’yı eleştirdikten hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övdü.

Brüksel’den yayına katılan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya çalışan bütün ülkelere ve bütün çabalara teşekkür ederek, “Birkaç gün önce Türkiye’ye gittim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm” diye söze başladı.

“Türkiye gerçekten arabuluculuk yapmak ve Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelere destek olmak için çok çaba harcıyor” diye konuşan Stoltenberg, bu çabalardan net bir sonuç çıkıp çıkmayacağının ise henüz bilinmediğini vurguladı.

Öte yandan Stoltenberg, bir süredir Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin talep ettiği uçuşa yasak bölge ilan edilmesi ile ilgili de konuştu. Stoltenberg, Ukrayna’da uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin gerilimi körükleyeceğini söyledi.

Stoltenberg, “Müttefiklerimiz Ukrayna’yı savunuyor. Fakat aynı zamanda bu anlaşmazlığın NATO ile Rusya arasında bir savaşa dönmesini engellemek aşırı derecede önemli, çünkü böyle bir durumda şu an Ukrayna’da gördüğümüzden çok daha fazla hasar, çok daha fazla ölüm ve yıkım olur” dedi.