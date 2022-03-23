BIST 2.193
DOLAR 14,84
EURO 16,33
ALTIN 922,16
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

İstanbul'da 25 yaş üstü indirimli öğrenci İstanbul ve Mavi Kart alamayacak bugün karar çıkıyor

İstanbul'da 25 yaş üstü indirimli öğrenci İstanbul ve Mavi Kart alamayacak bugün karar çıkıyor

İSTANBUL 'da ulaşım zammıyla birlikte 25 yaş üstü için şoke eden bir durum var. Saat 14.00'daki UKOME toplantısında 25 yaş üstü öğrencilere İstanbul Kart kararı çıkacak. Bu karar onaylanırsa 25 yaş üstü indirimli öğrenci kartı alamayacak.

Abone ol

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı gündeme oturdu zira 18 milyonlu kent için hayati bir karar alınacak. UKOME toplantısında metro, metrobüs, İETT ve halk otobüsleri, minibüs, vapur ücretlerine bugün zam yapılacak. Zam oranı en az yüzde 50 olacak. Bu durumda Tam mavi kart ücreti 645 lira gibi kallavi bir rakama çıkacak. UKOME toplantısında zamla birlikte çok önemli bir karar daha görüşülecek. O karar da öğrencileri ilgilendiriyor. İBB, öğrenciler için yaş sınırlaması getirmeyi planlıyor. Yaş sınırı da 25 olarak belirlendi. Bu karar geçerse 25 yaş üstü öğrenciler indirimli İstanbul öğrenci ve öğrenci mavi kartından yararlanamayacak. 

İstanbul'da 1 Ocak 2022 tarihinde metro, İETT, metrobüs ve tramvay ücretlerine yüzde 36 oranında, minibüs ücretlerine yüzde 27 oranında zam yapılmıştı. Bugünkü toplantıda yüzde 50 zam yapıldığı taktirde tam bilet, öğrenci, aylık mavi abonman ve öğrenci kartları şöyle olacak:
İstanbul Kart Tam : 8.22 TL
İstanbul Kart Öğrenci : 4 TL
İstanbul Kart Sosyal : 5.88 TL
Mavi Kart tam : 645 TL
Mavi Kart öğrenci : 117 TL
Mavi Kart sosyal : 400
Yüzde 50 zam aktarma tarifelerinde ve metrobüs fiyatlarında da değişiklik yapacak. 

İlgili Haberler
Şeker fiyatları durdurulamıyor! Gıda zammında bir darbe de şekerden Et ve kıyma için skandal zam açıklaması: Çok uzun kuyruklar oluyordu bu yüzden zam yaptık İstanbul'da ulaşıma zam bugün İstanbul ve mavi kart kaç lira öğrenciye yaş sınırı Benzin ve motorine çok büyük zam geldi! 23 Mart 2022'de benzine 1 lira 68 kuruş, motorinine 1 lira 59 kuruş zam
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bu defa fena geliyor 40 cm kar yağacak! Meteoroloji sarı ve turuncu alarm verdi: İstanbul Ankara İzmir Van
Foto Galeri Bu defa fena geliyor 40 cm kar yağacak! Meteoroloji sarı ve turuncu alarm verdi: İstanbul Ankara İzmir Van Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüste yeni dalga için tarih verdi Avrupa'da çoktan başladı
Koronavirüste yeni dalga için tarih verdi Avrupa'da çoktan başladı
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Adana'da şiddet gördüğü kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Öznur Gülten Efeoğlu 5 ay sonra...
Adana'da şiddet gördüğü kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Öznur Gülten Efeoğlu 5 ay sonra...
Tekirdağ'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Tekirdağ'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Mavi kart ücreti 2022 tam aylık kaç para oldu? 2022 İETT ulaşım ücretleri
Mavi kart ücreti 2022 tam aylık kaç para oldu? 2022 İETT ulaşım ücretleri
"PTT Akıllı Esnaf" ile avantajlı pos hizmeti
"PTT Akıllı Esnaf" ile avantajlı pos hizmeti
Kız erkek öğrencileri ayırın talimatına soruşturma: Kızlarla erkeklerin yan yana oturtulduğunu görüyorum
Kız erkek öğrencileri ayırın talimatına soruşturma: Kızlarla erkeklerin yan yana oturtulduğunu görüyorum
TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı: Ücret ödemeyin!
TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı: Ücret ödemeyin!
İngiltere’de yıllık enflasyon, yüzde 6,2 ile 1992’den beri en yüksek seviyesinde
İngiltere’de yıllık enflasyon, yüzde 6,2 ile 1992’den beri en yüksek seviyesinde
Arakanlılar ABD'nin soykırım tanımlamasından memnun
Arakanlılar ABD'nin soykırım tanımlamasından memnun