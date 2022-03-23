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Putin'i çıldırtacak hamle Zelenskiy de NATO toplantısına katılıyor

Putin'i çıldırtacak hamle Zelenskiy de NATO toplantısına katılıyor

Rusya'nın itiraz konularından olan NATO'ya Ukrayna üyeliği konusunda bir hamle daha geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin bu hafta yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne videokonferans ile katılacağı duyuruldu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yarın Brüksel'de düzenlenecek NATO zirvesine videokonferans yöntemiyle katılarak liderlere hitap edeceği açıklandı.

Zelenskiy'nin basın sözcüsü Sergii Nykyforov, Ukrayna devlet başkanının zirveye çevrimiçi olarak katılacağını söyledi.

Açıklamaya göre, Zelenski'nin toplantıda bir konuşma yapması bekleniyor.

Ukrayna devlet başkanının, konuşması haricinde bazı oturumlara da katılabileceği belirtildi.

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