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İstanbul ulaşım zammı ne zaman uygulanacak ulaşıma saat 14.00'da yüzde 50 zam

İstanbul ulaşım zammı ne zaman uygulanacak ulaşıma saat 14.00'da yüzde 50 zam

İSTANBUL'da ulaşım zammı ne kadar olacak ve ne zaman uygulanacak sorusu bugün yanıt buluyor. İstanbul tam mavi kart ile öğrenci mavi kart ücretleri en az yüzde 50 zamlanacak. Karar saat 14.00'da UKOME toplantısında alınacak. Zam 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle uygulamaya konulacak.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) mart ayı toplantısında ulaşım zammını karara bağlayacak. İstanbul ulaşım zammı bugün Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde saat 14.00’te yapılacak toplantıda alınacak. Gündem, ulaşıma yüzde 50 zam ve öğrenci biletine 25 yaş sınırı getirilmesi. İstanbul'da 1 Ocak 2022 tarihinde metro, İETT, metrobüs ve tramvay ücretlerine yüzde 36 oranında, minibüs ücretlerine yüzde 27 oranında zam yapılmıştı. Bu zamlar yapıldığında motorin fiyatları 11 lira civarındaydı. 3 ay içinde bugün gelen son zamla motorinin litresi 22 lira oldu. Bu da zamları kaçınılmaz hale getirdi. 

İstanbul'da ulaşıma en az yüzde 50 zam
İstanbul'da ulaşım için büyük bir zam söz konusu. Telaffuz edilen rakam 'yüzde 50 ile yüzde 60 civarı'. Özel halk otobüsü derneği yüzde 60 zam isterken minibüs dernekleri indi bindinin 5 lira olmasını istiyor. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, "Bütün meslek grupları yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. İlk UKOME'ye bununla ilgili bir öneriyle gelecekler ve bu rakamın da yüzde 50'nin altında olacağını açıkçası düşünmüyorum." dedi.

İstanbul, mavi kart kaç lira olacak öğrenciye yaş sınırı
Akaryakıt fiyatlarındaki artış düşünüldüğünde UKOME toplantısında ulaşıma en az yüzde 50 zam yapılacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. Gündemde öğrencilere yaş sınırı getirilmesi de var. Karar çıkarsa 25 yaşın üstündekiler öğrenci indiriminden yararlanamayacak. Yüzde 50 zam yapıldığı taktirde tam bilet, öğrenci, aylık mavi abonman ve öğrenci kartları şöyle olacak:
İstanbul Kart Tam : 8.22 TL
İstanbul Kart Öğrenci : 4 TL
İstanbul Kart Sosyal : 5.88 TL
Mavi Kart tam : 645 TL
Mavi Kart öğrenci : 117 TL
Mavi Kart sosyal : 400
Yüzde 50 zam aktarma tarifelerinde ve metrobüs fiyatlarında da değişiklik yapacak. 

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