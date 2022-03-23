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Yaşlı kadın taksiye binebilmek için yalvarmıştı! O taksicilere...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

FATİH'te hastaneden çıkan ve taksiye binmek isteyen yaşlı bir kadını, kısa mesafeye gideceği gerekçesiyle almayan 2 taksiciye ceza kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Fatih'teki bir hastanenin önünde yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı. Sosyal medyaya da yansıyan görüntüleri inceleyen polis, yaşlı kadını kısa mesafeye gideceği gerekçesiyle aracına almayan 2 taksinin plakasını ve sürücüsünün kimliğini belirledi.

H.T. ve İ.D.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 1823'er lira para cezası uygulanırken, araçlar da 3 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan, tutanakla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetlerine de bilgi verilerek 2 sürücünün çalışma ruhsatlarının askıya alınması sağlandı.

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