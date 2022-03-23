Rusya'dan savaş açıklaması! Eğer barış gücü gönderilirse NATO ile doğrudan savaş çıkar

Rusya'dan NATO ile ilgili planlanan adımlarla ilgili sert çıkış geldi. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO'nun Ukrayna'ya barış gücü göndermesinin Rusya tarafından doğrudan savaş sayılacağını açıkladı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'ya barış güçleri gönderildiği takdirde bunun Rusya ile NATO'nun doğrudan karşı karşıya gelmesine yol açabileceğini ifade etti. Öte yandan Ukrayna lideri Zelenskiy'nin NATO zirvesinde konuşma yapmasının beklendiği açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgal harekatı 28. gününe geldi. Ukrayna'nın başkenti Kiev’in merkeze yakın bölgelerine yapılan roketli saldırılarda bir nokta büyük bir şiddetle vuruldu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusların abluka altına aldığı Herson'un insani felaketle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Ukrayna lideri Zelenski, Rusya ile müzakerelerin "çok zor ve tartışmalı" şekilde sürdüğünü söyledi. Beyaz Saray, Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Ukrayna'yla müzakereler zor, Kiev sürekli pozisyonunu değiştiriyor” derken, “Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ve NATO arasında direkt çatışmaya yol açabilir” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Ukrayna'yla müzakereler zor, Kiev sürekli pozisyonunu değiştiriyor” derken, “Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ve NATO arasında direkt çatışmaya yol açabilir” diye konuştu.

Polonya geçen hafta Ukrayna'ya uluslararası barış gücü misyonu gönderilmesi ve savunması için gerekli araçların verilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Lavrov ayrıca Ukrayna ile görüşmelerin zorlu olduğunu, Kiev'in sürekli pozisyonunu değiştirdiğini belirtti.