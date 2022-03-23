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Altın düşüyor! Yatırımcısı dikkat 23 Mart gram altın 914 lira oldu

Altın düşüyor! Yatırımcısı dikkat 23 Mart gram altın 914 lira oldu

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 914 lira seviyesinde... Çeyrek altın 1500 liraya doğru ilerlerken altın onsu 1.920 dolardan işlem görüyor. Rusya-Ukrayna savaşı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki şahin tutumu da emtia piyasalarında oynaklığı artırdı.

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Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 915,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 914 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.499 lira, Cumhuriyet altını da 6.124 liradan satılıyor.

Altın onsu
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.920 dolardan işlem görüyor.

Analistler ne diyor?
Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün de konuşması olduğunu kaydederek, Powell'ın konuşmasındaki mesajların yatırımcıların kararları üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle bugün Brüksel'deki temaslarının ardından yarın NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak. Biden, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek. Söz konusu toplantıların ardından Rusya'ya yeni yaptırımların açıklanması bekleniyor. Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Lagarde ve Fed yetkililerinin konuşmaları ile ABD'de yeni konut satışları verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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