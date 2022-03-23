İBB öğrenci kartı yaş sınırı 2022 ne zaman geçerli olacak?

İSTANBUL'da bugün ulaşıma yüzde 50'lik bir artış gelecek. Ulaşım zammının görüşüleceği toplantıda 25 yaş üstü öğrencilere de bir haber var. 25 yaş üstü öğrencilere İstanbul Kart kararı çıkacak. Bu karar onaylanırsa 25 yaş üstü indirimli öğrenci kartı alamayacak.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı gündeme oturdu zira 18 milyonlu kent için hayati bir karar alınacak. UKOME toplantısında metro, metrobüs, İETT ve halk otobüsleri, minibüs, vapur ücretlerine bugün zam yapılacak. Zam oranı en az yüzde 50 olacak. Bu durumda Tam mavi kart ücreti 645 lira gibi kallavi bir rakama çıkacak. UKOME toplantısında zamla birlikte çok önemli bir karar daha görüşülecek. O karar da öğrencileri ilgilendiriyor. İBB, öğrenciler için yaş sınırlaması getirmeyi planlıyor. Yaş sınırı da 25 olarak belirlendi. Bu karar geçerse 25 yaş üstü öğrenciler indirimli İstanbul öğrenci ve öğrenci mavi kartından yararlanamayacak.

İstanbul'da 1 Ocak 2022 tarihinde metro, İETT, metrobüs ve tramvay ücretlerine yüzde 36 oranında, minibüs ücretlerine yüzde 27 oranında zam yapılmıştı. Bugünkü toplantıda yüzde 50 zam yapıldığı taktirde tam bilet, öğrenci, aylık mavi abonman ve öğrenci kartları şöyle olacak:

İstanbul Kart Tam : 8.22 TL

İstanbul Kart Öğrenci : 4 TL

İstanbul Kart Sosyal : 5.88 TL

Mavi Kart tam : 645 TL

Mavi Kart öğrenci : 117 TL

Mavi Kart sosyal : 400

Yüzde 50 zam aktarma tarifelerinde ve metrobüs fiyatlarında da değişiklik yapacak.