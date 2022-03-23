BIST 2.192
DOLAR 14,84
EURO 16,34
ALTIN 921,61
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

İBB öğrenci kartı yaş sınırı 2022 ne zaman geçerli olacak?

İBB öğrenci kartı yaş sınırı 2022 ne zaman geçerli olacak?

İSTANBUL'da bugün ulaşıma yüzde 50'lik bir artış gelecek. Ulaşım zammının görüşüleceği toplantıda 25 yaş üstü öğrencilere de bir haber var. 25 yaş üstü öğrencilere İstanbul Kart kararı çıkacak. Bu karar onaylanırsa 25 yaş üstü indirimli öğrenci kartı alamayacak.

Abone ol

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı gündeme oturdu zira 18 milyonlu kent için hayati bir karar alınacak. UKOME toplantısında metro, metrobüs, İETT ve halk otobüsleri, minibüs, vapur ücretlerine bugün zam yapılacak. Zam oranı en az yüzde 50 olacak. Bu durumda Tam mavi kart ücreti 645 lira gibi kallavi bir rakama çıkacak. UKOME toplantısında zamla birlikte çok önemli bir karar daha görüşülecek. O karar da öğrencileri ilgilendiriyor. İBB, öğrenciler için yaş sınırlaması getirmeyi planlıyor. Yaş sınırı da 25 olarak belirlendi. Bu karar geçerse 25 yaş üstü öğrenciler indirimli İstanbul öğrenci ve öğrenci mavi kartından yararlanamayacak. 

İstanbul'da 1 Ocak 2022 tarihinde metro, İETT, metrobüs ve tramvay ücretlerine yüzde 36 oranında, minibüs ücretlerine yüzde 27 oranında zam yapılmıştı. Bugünkü toplantıda yüzde 50 zam yapıldığı taktirde tam bilet, öğrenci, aylık mavi abonman ve öğrenci kartları şöyle olacak:
İstanbul Kart Tam : 8.22 TL
İstanbul Kart Öğrenci : 4 TL
İstanbul Kart Sosyal : 5.88 TL
Mavi Kart tam : 645 TL
Mavi Kart öğrenci : 117 TL
Mavi Kart sosyal : 400
Yüzde 50 zam aktarma tarifelerinde ve metrobüs fiyatlarında da değişiklik yapacak. 

ÖNCEKİ HABERLER
Tarım Bakanlığı'ndan et zammı için açıklama! Et ve Süt Kurumu kuyrukları gerekçe göstermişti
Tarım Bakanlığı'ndan et zammı için açıklama! Et ve Süt Kurumu kuyrukları gerekçe göstermişti
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Meral Akşener'den Bakan Nebati için tepki: Türkiye Cumhuriyeti tarihi böyle bir cıvıklık görmedi
Meral Akşener'den Bakan Nebati için tepki: Türkiye Cumhuriyeti tarihi böyle bir cıvıklık görmedi
Altın düşüyor! Yatırımcısı dikkat 23 Mart gram altın 914 lira oldu
Altın düşüyor! Yatırımcısı dikkat 23 Mart gram altın 914 lira oldu
Kadına şiddete karşı önemli adım! Bakan Soylu duyurdu: Bu sabah başladı
Kadına şiddete karşı önemli adım! Bakan Soylu duyurdu: Bu sabah başladı
Amazon'un sahibi Jeff Bezos Türkiye'ye yatırım yapıyor tarih belli oldu
Amazon'un sahibi Jeff Bezos Türkiye'ye yatırım yapıyor tarih belli oldu
Konya'da alkollü eğlencenin sonu kanlı bitti! Silahlı kavgada ölüler var
Konya'da alkollü eğlencenin sonu kanlı bitti! Silahlı kavgada ölüler var
Rusya'dan savaş açıklaması! Eğer barış gücü gönderilirse NATO ile doğrudan savaş çıkar
Rusya'dan savaş açıklaması! Eğer barış gücü gönderilirse NATO ile doğrudan savaş çıkar
Asgari ücrete Haziran'da zam olacak mı? Türk - İş boşuna beklemeyin bakana sorduk diyor
Asgari ücrete Haziran'da zam olacak mı? Türk - İş boşuna beklemeyin bakana sorduk diyor
İstanbul ulaşım zammı ne zaman uygulanacak ulaşıma saat 14.00'da yüzde 50 zam
İstanbul ulaşım zammı ne zaman uygulanacak ulaşıma saat 14.00'da yüzde 50 zam