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Tarım Bakanlığı'ndan et zammı için açıklama! Et ve Süt Kurumu kuyrukları gerekçe göstermişti

Tarım Bakanlığı'ndan et zammı için açıklama! Et ve Süt Kurumu kuyrukları gerekçe göstermişti

Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Kurumu'nun tartışılan yüzde 48'lik kırmızı et zammı için son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık açıklamasında zam için 'düzenleme' tanımını kullanarak piyasayı etkilemeyeceğini söyledi.

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Tarım Bakanlığı yaptığı açıklamada "Et ve Süt Kurumu'nun ürünlerinin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi kırmızı et piyasasını etkilememektedir" dedi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, yüzde 48 zammı neden yaptıklarına ilişkin açıklamasında “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık” demişti. Uzun sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık. Ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi."

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et fiyatlarına ilişkin yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin tondur. Bu rakam Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altındadır.

Bu nedenle ESK'nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir.

Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında satılmaktadır.

Böylece ESK kıymayı 83 TL'den, kuşbaşını 92 TL'den piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır.

Hükümetimiz ve Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir."

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