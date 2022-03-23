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Kur korumalı mevduat hesabı uygulamasında ilk ödemeler yapılmaya başlandı

Kur korumalı mevduat hesabı uygulamasında ilk ödemeler yapılmaya başlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı mevduat hesabı uygulamasında ilk ödemelerin yapılmaya başlandığını açıkladı. Açıklamada, uygulamanın başlamasından bu yana döviz mevduatının toplam içindeki payının 10 puandan fazla azaldığı belirtildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı mevduat hesabı ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kur korumalı mevduat hesabı 591 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Açıklamada hesap sahiplerinin yüzde 97'sinin gerçek kişi olduğu belirtildi. 

Kur korumalı mevduat başladığından bu yana döviz mevduatının toplam içindeki payı 10 puandan fazla azaldı. Bakanlık açıklamasında, kur korumalı mevduat sisteminin Rusya Ukrayna krizine ve FED faiz artışına rağmen finansal piyasalarda oynaklığın sınırlı kalmasını sağladığı kaydedildi.

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