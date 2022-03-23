Hem zamandan hem mesafeden tasarruf! Çanakkale Köprüsü'nü kullanan bakın ne diyor

"Süper ve devasa olmuş. Söyleyecek söz bulamıyorum çok güzel olmuş. Ben şu an Yunanistan'a gidiyorum. Yolumuz bu sayede çok kısaldı. Hızlı bir şekilde karşıya geçip neredeyse 1 saatte sınıra ulaşabiliyoruz. Yani neredeyse 1 saat sonra yurt dışında olacağım. Bu hakikaten inanılmaz bir gelişme. Yapanlar sağ olsunlar ellerine sağlık."