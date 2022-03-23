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Hem zamandan hem mesafeden tasarruf! Çanakkale Köprüsü'nü kullanan bakın ne diyor

Anadolu Ajansı
Hem zamandan hem mesafeden tasarruf! Çanakkale Köprüsü'nü kullanan bakın ne diyor

Açılışı 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, zamandan ve mesafeden sağladığı tasarrufla sürücüleri memnun etti.

Hem zamandan hem mesafeden tasarruf! Çanakkale Köprüsü'nü kullanan bakın ne diyor

Açılışın ardından ilk hafta ücretsiz olan "simgelerin köprüsü" ve Avrupa yakasındaki entegre Malkara-Çanakkale Otoyolu her iki yönden kullanılmaya başlandı.

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Hem zamandan hem mesafeden tasarruf! Çanakkale Köprüsü'nü kullanan bakın ne diyor

Asya ve Avrupa yakalarından, özellikle ağır vasıta sürücülerinin yoğun ilgi gösterdiği köprüden çok sayıda araç kısa sürede kıtalar arası geçişlerini tamamlıyor.

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Hem zamandan hem mesafeden tasarruf! Çanakkale Köprüsü'nü kullanan bakın ne diyor

Gökçeada'dan Yunanistan'a giden Gökçeada Özel Rum Lisesi Müdürü İoakim Makis Kamburopulos, AA muhabirine, köprü sayesinde çok kısa sürede Avrupa yakasına ulaştığını söyledi:

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Hem zamandan hem mesafeden tasarruf! Çanakkale Köprüsü'nü kullanan bakın ne diyor

"Süper ve devasa olmuş. Söyleyecek söz bulamıyorum çok güzel olmuş. Ben şu an Yunanistan'a gidiyorum. Yolumuz bu sayede çok kısaldı. Hızlı bir şekilde karşıya geçip neredeyse 1 saatte sınıra ulaşabiliyoruz. Yani neredeyse 1 saat sonra yurt dışında olacağım. Bu hakikaten inanılmaz bir gelişme. Yapanlar sağ olsunlar ellerine sağlık."

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