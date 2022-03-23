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Güneş panellerinde otonom robotlu temizlik yüzde 35 verimlilik sağlıyor

Güneş panellerinde otonom robotlu temizlik yüzde 35 verimlilik sağlıyor

Güneş enerji santrallerinde otonom robotla yapılan temizlik, panellerde yüzde 35'e kadar verimlilik sağlıyor. Güneş santrallerinde yüksek verimle enerji üretimi için panellerin ayda bir temizlenmesi tavsiye ediliyor

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Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı'nda, Robsys Robotic Systems firmasının yüzde 100 yerli yazılımla geliştirdiği RTM Pro model otonom panel temizliği robotu sektör temsilcilerinden ilgi görüyor.

​​​​​​​Robsys Robotic Systems firması Genel Müdürü Turgut Çağatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, robotun bataryalı ve kablolu modellerinin bulunduğunu ve günlük 8 saat aralıksız çalışabildiğini belirtti.

Robotun otonom ve yarı otonom modelleri de olduğunu aktaran Çağatay, "Robot, temizlediği güneş panellerinde yüzde 35'e kadar verimlilik sağlıyor. Günlük 8 saatlik çalışmada 7 ila 10 bin arasında panel temizliğini yapabiliyor. Güneş panellerinde yüksek verimlilikle üretim için temizlik çok kritik. Panellerin, bulundukları bölgedeki kirlilik durumuna göre ayda bir temizlenmesine ihtiyaç duyuluyor. Kirliliği yüksek alanlarda panellerin haftada bir temizlenmesi tavsiye ediliyor." diye konuştu.

Çağatay yurt içi satışlarının yanı sıra ihracat da yaptıklarını dile getirerek, Etiyopya, Nijerya ve İsrail gibi ülkelere güneş paneli temizlik robotu ihraç ettiklerini aktardı.

Robotun servis ve bakım ihtiyacı duymadan hizmet verebildiğini kaydeden Çağatay, bugüne kadar 130 projede 2 bin megavatın üzerinde kapasiteye sahip panellerin temizliğinin gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

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