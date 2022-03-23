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Mehmet Şimşek Nureddin Nebati'nin koltuğuna geçecek mi? Danışmanından açıklama geldi

Mehmet Şimşek Nureddin Nebati'nin koltuğuna geçecek mi? Danışmanından açıklama geldi

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Nureddin Nebati'nin yerine geçerek yeniden bakanlık koltuğuna oturacağı ile ilgili iddialara danışmanı Sibel Tokgöz yanıt verdi.

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Gazeteci Erdal Sağlam Ankara kulislerinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin görevden alınacağı ve yerine eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in getirileceğini öne sürdü. Mehmet Şimşek'in danışmanı Sibel Tokgöz, söz konusu iddialar ile ilgili Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulundu.

Tokgöz şunları söyledi:
"Bunlar tamamen dedikodudan ibaret. Mehmet Bey, Doha, Londra, New York ve Paris merkezli uluslararası fon ve yatırım bankalarını yönetiyor. Dolayısıyla çok yoğun, gündeminde siyaset yok."

"Mehmet Şimşek'in bakanlık teklifine cevabı ne olur?" sorumuza ise kesin bir dille yanıt vererek, "Bakanın zaten kendi işleri var. Dedikodu kelimesi burada çok önemli çünkü birileri sürekli bir şeyler uyduruyor. Kendi programı zaten yeterince dolu" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?
Gazeteci Erdal Sağlam, dün katıldığı bir programda önemli iddialarda bulunarak şunları söylemişti:

"Bayağı bir telaş var Hazine Bakanı'nda. Hesaplar da onu gösteriyor. İki gündür bir laf dolaşıyor. Nureddin Nebati'nin gidip.. Mehmet Şimşek'in geleceği söyleniyor... Mehmet Şimşek istemiyor ama zorluyorlar bakan olması için yorumları da var."

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