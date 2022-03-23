NATO zirvesi öncesi kritik MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı bu toplantı sonrası NATO zirvesine katılım için Brüksel'e gidecek.

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Milli Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ulusal ve bölgesel güvenlik gündemiyle Beştepe’de toplandı.

Yılın ikinci MGK toplantısının ana gündemi, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi ve saldırıları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Mart 2022’de katılacağı Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi ve bu çerçevedeki ulusal ve bölgesel meseleler var.