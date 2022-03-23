MEB açıkladı! Öğretmenlere 'kızlarla erkekleri ayrı oturtun' yazısı gönderen müdür görevden alındı

BURSA'nın Orhangazi İlçesi'ndeki ortaokul müdürünün öğretmenlere gönderdiği 'kızlarla erkekleri ayrı ayrı oturtun' talimatı olay oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, o müdürün görevden alındığını açıkladı.

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Skandal olay, Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulda yaşandı. İddiaya göre okul müdürü Haydar Akın, öğretmenlere "Sınıfta kız ve erkek öğrencileri ayrı oturtun" diye talimat verdi.Sosyal medyada geniş yer bulan iddia, tepkilere neden oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, okul müdürünün görevine son verildiğini duyurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma sonucunda okul müdürü görevden alındı.